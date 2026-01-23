Tutti pazzi per Victoria, la "gemella" di Georgina Rodríguez che ha scatenato il web

Mamma single di tre figli, Victoria è diventata una celebrità online in appena un mese (raccogliendo 80mila follower su TikTok) grazie alla sua impressionante somiglianza con Georgina Rodríguez. Il suo aspetto è talmente identico alla compagna di Cristiano Ronaldo da aver scatenato una "tempesta AI", con molti utenti increduli davanti a tanta somiglianza. Tra capelli scuri e curve perfette, c'è chi commenta ironico: "Sembra più Georgina lei dell'originale".