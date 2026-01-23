1 di 25
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

COVER GIRL

Tutti pazzi per Victoria, la "gemella" di Georgina Rodríguez che ha scatenato il web

Mamma single diventa virale in un mese per la somiglianza con la compagna di CR7: "Sembra più Georgina lei dell'originale"

23 Gen 2026 - 07:31
25 foto

Mamma single di tre figli, Victoria è diventata una celebrità online in appena un mese (raccogliendo 80mila follower su TikTok) grazie alla sua impressionante somiglianza con Georgina Rodríguez. Il suo aspetto è talmente identico alla compagna di Cristiano Ronaldo da aver scatenato una "tempesta AI", con molti utenti increduli davanti a tanta somiglianza. Tra capelli scuri e curve perfette, c'è chi commenta ironico: "Sembra più Georgina lei dell'originale".

sosia
georgina
victoria

Ultime gallery

30

Mingueza, il talento è di famiglia: anche la sorella Ariadna è calciatrice

25

Ecco Victoria, la sosia di Georgina che ha scatenato il web

58

Alisha Lehmann dice addio all'Italia e al Como: ha firmato con il Leicester

35

Mikayla dal ghiaccio ai social: l'ex portiere incanta i fan

30

Dragusin si sposa a Bucarest: dal sì alla sua Ioana a quello alla Roma?

39

Il trend del 2016 colpisce anche Lindsey Vonn: la foto diventa virale

67

Iannone-Elodie ai titoli di coda, la conferma in un commento alla ex di Raul Bova...

30

Tsitsipas dimentica la Badosa: vacanza con la nuova fiamma

30

Mingueza, il talento è di famiglia: anche la sorella Ariadna è calciatrice

I più visti di Cover Girl

Il trend del 2016 colpisce anche Lindsey Vonn: la foto diventa virale

Mikayla dal ghiaccio ai social: l'ex portiere incanta i fan

Dragusin si sposa a Bucarest: dal sì alla sua Ioana a quello alla Roma?

Iannone-Elodie ai titoli di coda, la conferma in un commento alla ex di Raul Bova...

Alisha Lehmann dice addio all'Italia e al Como: ha firmato con il Leicester

Charlotte Caniggia, il video censurato sui social fa discutere