Iannone-Elodie ai titoli di coda, la conferma in un commento alla ex di Raul Bova...

Dopo tre anni di amore, la storia tra Andrea Iannone ed Elodie potrebbe davvero essere arrivata al capolinea. Dopo settimane di voci, alimentate dal fatto che i due hanno passato le vacanze separati, il pilota motociclistico è stato infatti prima pizzicato davanti a un lussuoso hotel in compagnia di Rocio Muñoz Morales, l'attrice e conduttrice spagnola ex di Raoul Bova, e poi ha dato un indizio social agli appassionati del genere che sembra confermare la nascita di una nuova relazione: sotto a una foto di Rocio ha lasciato un suo commento criptico. Lei parla di Boheme, lui risponde: "Io sono per il Flamengo". Che ovviamente ha origini spagnole come Rocio...