Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cover Girl
1 di 67
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

COVER GIRL

Iannone-Elodie ai titoli di coda, la conferma in un commento alla ex di Raul Bova...

Il pilota con un commento sui social sembra confermare la nascita di una nuova relazione

19 Gen 2026 - 07:32
67 foto

Dopo tre anni di amore, la storia tra Andrea Iannone ed Elodie potrebbe davvero essere arrivata al capolinea. Dopo settimane di voci, alimentate dal fatto che i due hanno passato le vacanze separati, il pilota motociclistico è stato infatti prima pizzicato davanti a un lussuoso hotel in compagnia di Rocio Muñoz Morales, l'attrice e conduttrice spagnola ex di Raoul Bova, e poi ha dato un indizio social agli appassionati del genere che sembra confermare la nascita di una nuova relazione: sotto a una foto di Rocio ha lasciato un suo commento criptico. Lei parla di Boheme, lui risponde: "Io sono per il Flamengo". Che ovviamente ha origini spagnole come Rocio...

elodie
iannone
amore
racconto

Ultime gallery

62

Iannone in un hotel di lusso con la ex di Raul Bova: è davvero finita con Elodie?

67

Iannone-Elodie ai titoli di coda, la conferma in un commento alla ex di Raul Bova...

30

Tsitsipas dimentica la Badosa: vacanza con la nuova fiamma

30

Mingueza, il talento è di famiglia: anche la sorella Ariadna è calciatrice

44

Charlotte Caniggia, il video censurato sui social fa discutere

27

Donyell Malen comincia l'avventura alla Roma con la moglie Delisha

30

Chiara Biasi, il vestito nude look infiamma i social

40

Sabalenka senza filtri: "In vacanza stacco: sapete quanti chili prendo?"

62

Iannone in un hotel di lusso con la ex di Raul Bova: è davvero finita con Elodie?

I più visti di Cover Girl

Charlotte Caniggia, il video censurato sui social fa discutere

Tsitsipas dimentica la Badosa: vacanza con la nuova fiamma

Mingueza, il talento è di famiglia: anche la sorella Ariadna è calciatrice

Iannone-Elodie ai titoli di coda, la conferma in un commento alla ex di Raul Bova...

Donyell Malen comincia l'avventura alla Roma con la moglie Delisha

Iannone in un hotel di lusso con la ex di Raul Bova: è davvero finita con Elodie?