COVER GIRL

Lindsey Vonn, il trend del 2016 infiamma i social: rispunta la foto in body painting

20 Gen 2026 - 07:23
39 foto

L'icona dello sci Lindsey Vonn ha mandato in tilt i fan aderendo al virale "2016 trend" su Instagram, che invita a postare ricordi di un decennio fa. Tra i dieci scatti condivisi nell'album, a catturare l'attenzione è stata soprattutto la foto copertina: un'immagine realizzata per lo shooting di Sports Illustrated ai Caraibi, in cui la campionessa appare in spiaggia senza veli, "vestita" soltanto da un costume disegnato addosso con la tecnica del body painting.

