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Annekee sul divorzio da De Ligt: "Un inferno"

L'ex moglie del difensore olandese torna sulla separazione avvenuta nell'estate 2025: "Tra Matthijs e me c’è ancora molto amore"

18 Ott 2026 - 08:01
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Parlando a Rtl Boulevard, Annekee Molenaar è tornata sul periodo dopo la rottura con Matthijs de Ligt, difensore del Manchester United passato anche dalla Juventus: "È stato un inferno. È un cambiamento improvviso, ti manca qualcosa e sei triste per questo. Provi dolore. L’ho vissuto davvero come qualcosa di fisico. Era come se mi stessero operando a cuore aperto". Poi la precisazione sul divorzio: "Capisco che la gente pensi: deve essere successo qualcosa. Mi dispiace dirlo, ma non è davvero così. Abbiamo passato anni meravigliosi e poi, l’anno scorso, siamo arrivati alla conclusione che a livello romantico non c’era più niente. Ma tra Matthijs e me c’è molto amore". Secondo alcune ricostruzioni la coppia si sarebbe spaccata sulla passione per l’esoterismo (in particolare tarocchi e astrologia) della figlia di Keje Molenaar, ex stella del calcio olandese. 

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