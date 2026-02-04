Phebe Bekker promove i letti del villaggio olimpico: "Sembrano buoni"

La Bekker non è l'unica atleta a mostrare le loro stanze nei vari villaggi olimpici. Tra loro anche la sciatrice australiana Daisy Thomas e lo svizzero Jonas Hasler, specializzato in snowboard. Tutti felici e contenti di non essere costretti a dormire all'aperto, come fece il nuotatore azzurro Thomas Ceccon, immortalato in una foto diventata simbolo del villaggio olimpico di Parigi.