milano-cortina 2026

Phebe Bekker promove i letti del villaggio olimpico: "Sembrano buoni"

04 Feb 2026 - 07:50
28 foto

Non sono di cartone, come accaduto alle Olimpiadi di due anni fa a Parigi, i letti dei Giochi invernali di Milano Cortina. A promuovere la sistemazione italiana sono gli stessi atleti, che tranquillizzano i loro follower postando sui social alcuni video. Tra questi Phebe Bekker, danzatrice sul ghiaccio nella squadra inglese, che testa anche la qualità del materasso. "Sembra buono", afferma battendo le nocche sul legno del letto.

La Bekker non è l'unica atleta a mostrare le loro stanze nei vari villaggi olimpici. Tra loro anche la sciatrice australiana Daisy Thomas e lo svizzero Jonas Hasler, specializzato in snowboard. Tutti felici e contenti di non essere costretti a dormire all'aperto, come fece il nuotatore azzurro Thomas Ceccon, immortalato in una foto diventata simbolo del villaggio olimpico di Parigi.

