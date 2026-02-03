Liv Morgan è la regina della Women’s Royal Rumble

Entrata con il numero 14, Morgan ha resistito agli attacchi di 29 avversarie, inclusi ritorni sorprendenti e performance spettacolari di Tiffany Stratton e Sol Ruca, prima di eliminare Stratton nelle fasi finali della contesa. Con questa vittoria, la star della WWE ha finalmente realizzato il suo obiettivo dopo diversi tentativi negli anni precedenti e si prepara ora a sfidare i vertici della divisione femminile nella manifestazione più importante dell’anno