Liv Morgan è la regina della Women’s Royal Rumble
Nel corso del prestigioso evento WWE Royal Rumble 2026, disputatosi il 31 gennaio in Arabia Saudita, a Riyadh, Liv Morgan ha conquistato la vittoria nella Women’s Royal Rumble Match, ottenendo così il diritto a un match titolato a WrestleMania 42.
Entrata con il numero 14, Morgan ha resistito agli attacchi di 29 avversarie, inclusi ritorni sorprendenti e performance spettacolari di Tiffany Stratton e Sol Ruca, prima di eliminare Stratton nelle fasi finali della contesa. Con questa vittoria, la star della WWE ha finalmente realizzato il suo obiettivo dopo diversi tentativi negli anni precedenti e si prepara ora a sfidare i vertici della divisione femminile nella manifestazione più importante dell’anno