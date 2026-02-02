Dall'Inghilterra: "Lewis Hamilton e Kim Kardashian sono una coppia"

Lewis Hamilton e Kim Kardashian sarebbero una coppia. Lo riporta in prima pagina il tabloid inglese The Sun propone, che in 'esclusiva mondiale', svela che il pilota britannico della Ferrari, 41 anni, e la star americana dei reality, 45 anni e madre di 4 figli, avrebbero appena trascorso un romantico weekend da 120mila sterline (al cambio circa 140mila euro) nella campagna inglese in un resort dell'Oxfordshire, che l'imprenditrice avrebbe raggiunto con il proprio jet privato. Hamilton invece sarebbe arrivato in elicottero, atterrando all'aeroporto di Oxford. Secondo la ricostruzione, la serata sarebbe poi proseguita con una cena intima e un massaggio di coppia, in un clima di assoluta riservatezza.