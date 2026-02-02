Dall'Inghilterra: "Lewis Hamilton e Kim Kardashian sono una coppia"

© Foto da web
Presunta fuga romantica per il sette volte campione del mondo di Formula 1 e la star americana dei reality, ma per ora nessuna conferma dagli interessati
Lewis Hamilton e Kim Kardashian sarebbero una coppia. Lo riporta in prima pagina il tabloid inglese The Sun propone, che in 'esclusiva mondiale', svela che il pilota britannico della Ferrari, 41 anni, e la star americana dei reality, 45 anni e madre di 4 figli, avrebbero appena trascorso un romantico weekend da 120mila sterline (al cambio circa 140mila euro) nella campagna inglese in un resort dell'Oxfordshire, che l'imprenditrice avrebbe raggiunto con il proprio jet privato. Hamilton invece sarebbe arrivato in elicottero, atterrando all'aeroporto di Oxford. Secondo la ricostruzione, la serata sarebbe poi proseguita con una cena intima e un massaggio di coppia, in un clima di assoluta riservatezza.
Hamilton e Kardashian si conoscono da anni e il campione britannico era noto per la sua amicizia con l'ex marito di lei, il rapper Kanye West. Al momento non sono arrivate conferme né smentite dai diretti interessati e anche sui social nessuna traccia social della fuga romantica, ma il gossip corre veloce come la Ferrari di Lewis...