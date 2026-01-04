La "Blonde Bomber" è tornata: Ebanie Bridges sul ring 10 mesi dopo il parto

Ritorno lampo per Ebanie Bridges. A soli 10 mesi dalla nascita del figlio Ezerra Ray (avuto con l'ex pugile Kell Brook), la 39enne australiana è tornata a combattere contro Alexis Araiza, debuttando nella scuderia di Jake Paul. Ferma dalla sconfitta del dicembre 2023, l'ex campionessa IBF ha obiettivi ambiziosi ("Voglio il titolo") e una nuova motivazione: il figlio a bordo ring. Senza peli sulla lingua, ha poi ammesso l'importanza dei suoi guadagni extra-sportivi durante la pausa: "Per fortuna c'è OnlyFans...".