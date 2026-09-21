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© Da video | Belen e Okoye
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COVER GIRL

Belen Rodriguez e Okoye, avvistamento a Milano: è nato un nuovo flirt?

Avvistamento a sorpresa a Milano per Belén Rodriguez e il portiere dell'Udinese Maduka Okoye

21 Set 2026 - 15:46
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Le notti milanesi accendono una nuova notizia di gossip: Belen Rodriguez è stata immortalata in compagnia di Maduka Okoye, portiere dell'Udinese, durante i festeggiamenti per il suo 42° compleanno. I brevi filmati e le foto scattate dai clienti al ristorante hanno mostrato una spiccata complicità tra la conduttrice sudamericana e il calciatore tedesco naturalizzato nigeriano, intenti a ballare e conversare serenamente durante una serata in comitiva. Nonostante l'immediata viralità delle immagini sui social, tra i due non figurano conferme o interazioni ufficiali sul web, dove non si seguono nemmeno su Instagram. 

Belen rodriguez
maduka okoye

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