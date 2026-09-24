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COVER GIRL

Martina Colombari: "Sex toys? Basta con questi tabù"

L'ex modella e moglie di Costacurta si è aperta in una lunga intervista al Corriere della Sera: "Ho tradito"

24 Set 2026 - 07:50
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"Basta pregiudizi". Martina Colombari, 51 anni, lo dice chiaramente nel corso di un'intervista al Corriere della Sera in occasione dell'uscita del suo nuovo libro, 'Il cambiamento sei tu', in cui affronta il tema del tempo che passa, del corpo e delle fragilità. Parlando delle pagine del volume, la moglie di Costacurta ha stupito tutti spiegando perché ha voluto trattare temi come i sex toys e la menopausa: "Perché dobbiamo ancora avere tutti questi tabù? Se ti prendi cura della pelle del viso e del corpo, perché non dovresti occuparti anche di quella parte? Quella ti si secca come ti si secca la faccia. Basta con questi pregiudizi!".

Tra le pagine più intense del libro c'è poi quella dedicata alla fedeltà, un tema su cui Colombari ha un'opinione tutt'altro che scontata: "Non so se l'infedeltà è il problema più grosso in una coppia, forse ci sono altre dinamiche che sono anche più gravi di una scappatella random. È grave quando tu hai la pretesa di cambiare il partner, quando il tuo partner ti vincola o non ti permette di fare la tua vita". Parole che nascono da un'esperienza diretta: "Io ho avuto un'altra relazione. Siamo stati lontani circa un anno, prima di avere Achille". Un episodio che, oggi, la showgirl racconta senza reticenze, spiegando come lei e Costacurta abbiano imparato a riconoscere i segnali di crisi prima che diventino insormontabili: "Ogni tanto c'è quel momento di raffreddamento, però siamo diventati bravi a riconoscerlo e ci rimettiamo in carreggiata". Un metodo fatto soprattutto di autocritica: "Se io vedo che la situazione si sta un po' raffreddando, mi chiedo: forse sono stata un po' poco presente? Ho dato per scontato delle cose?".

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