Martina Colombari: "Sex toys? Basta con questi tabù"

Tra le pagine più intense del libro c'è poi quella dedicata alla fedeltà, un tema su cui Colombari ha un'opinione tutt'altro che scontata: "Non so se l'infedeltà è il problema più grosso in una coppia, forse ci sono altre dinamiche che sono anche più gravi di una scappatella random. È grave quando tu hai la pretesa di cambiare il partner, quando il tuo partner ti vincola o non ti permette di fare la tua vita". Parole che nascono da un'esperienza diretta: "Io ho avuto un'altra relazione. Siamo stati lontani circa un anno, prima di avere Achille". Un episodio che, oggi, la showgirl racconta senza reticenze, spiegando come lei e Costacurta abbiano imparato a riconoscere i segnali di crisi prima che diventino insormontabili: "Ogni tanto c'è quel momento di raffreddamento, però siamo diventati bravi a riconoscerlo e ci rimettiamo in carreggiata". Un metodo fatto soprattutto di autocritica: "Se io vedo che la situazione si sta un po' raffreddando, mi chiedo: forse sono stata un po' poco presente? Ho dato per scontato delle cose?".