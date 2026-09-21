Eduardo Salvio papà: l'ex Benfica e Sol Rinaldi aspettano un figlio

© instagram | Sol Rinaldi
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L'ex esterno del Benfica e dell'Atlético Madrid Eduardo Salvio e la moglie Sol Rinaldi hanno annunciato sui propri canali social di essere in attesa del loro primo figlio.
Il calciatore 36enne, attualmente in forza al Lanús, è legato dal 2022 a Sol, direttrice di una agenzia digitale, sposata nel 2024.
Per l'ex idolo dei tifosi del Benfica, con cui ha collezionato 266 presenze, 62 gol e 38 assist tra il 2010 e il 2019, si tratta del terzo figlio, dopo Valentino e Chloé avuti dal precedente matrimonio con Magali Aravena.