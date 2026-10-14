Nicolas Tagliafico: "Non è facile essere la moglie di un calciatore"

Il terzino argentino del Lione Nicolas Tagliafico ha spalancato le porte a un possibile ritorno in Argentina alla scadenza del contratto nel 2027 per formare una famiglia con Carolina Calvagni, ponendo l'accento sulla complessa condizione psicologica delle compagne dei giocatori. Il 34enne ha rimarcato l'importanza dei progetti personali avviati dalla moglie nel settore dell'arredamento, spiegando senza filtri: "Voleva trovare la sua strada e avere un suo progetto, cosa fondamentale perché non è facile essere la 'moglie di un calciatore', psicologicamente è molto difficile".