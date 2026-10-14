Sommer batte l'Inter e divorzia: finita la relazione con Alina dopo sette anni

Yan Sommer ha annunciato il divorzio dalla moglie Alina. Il portiere svizzero ha pubblicato un lungo messaggio sui suoi account social il giorno dopo la vittoria di San Siro contro l'Inter: "Dopo sette anni di matrimonio, Alina e io abbiamo deciso di separarci all'inizio di quest'anno. Abbiamo preso questa decisione dopo un'attenta riflessione e di comune accordo. Guardiamo al tempo trascorso insieme con rispetto e gratitudine. Le nostre due figlie continueranno per sempre a unirci. La loro felicità e il loro benessere rimangono la nostra priorità assoluta. Per rispetto nei confronti della nostra famiglia, chiediamo gentilmente di comprendere che non risponderemo ad altre domande riguardanti la nostra separazione. Apprezziamo sinceramente la vostra comprensione e vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento".