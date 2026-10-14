1 di 11
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

LA ROTTURA

Sommer batte l'Inter e divorzia: finita la relazione con Alina dopo sette anni

Il portiere del Bruges, protagonista nella vittoria di San Siro contro la sua ex squadra, ha annunciato la fine del matrimonio con sua moglie

14 Ott 2026 - 12:07
11 foto
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Yan Sommer ha annunciato il divorzio dalla moglie Alina. Il portiere svizzero ha pubblicato un lungo messaggio sui suoi account social il giorno dopo la vittoria di San Siro contro l'Inter: "Dopo sette anni di matrimonio, Alina e io abbiamo deciso di separarci all'inizio di quest'anno. Abbiamo preso questa decisione dopo un'attenta riflessione e di comune accordo. Guardiamo al tempo trascorso insieme con rispetto e gratitudine. Le nostre due figlie continueranno per sempre a unirci. La loro felicità e il loro benessere rimangono la nostra priorità assoluta. Per rispetto nei confronti della nostra famiglia, chiediamo gentilmente di comprendere che non risponderemo ad altre domande riguardanti la nostra separazione. Apprezziamo sinceramente la vostra comprensione e vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento".

Ultime gallery

40

Messi, c'è anche Antonella Roccuzzo nella notte dell'ultimo tango con l'Argentina

11

Sommer batte l'Inter e divorzia: finita la relazione con Alina dopo sette anni

31
Carolina Calvagni 

Tagliafico ammette: "Non facile essere moglie di un calciatore"

43
Virginia Fonseca

Vinicius, va male anche l'amore: è rottura con Virginia

21

Mile Svilar fuori un mese, l'abbraccio della moglie June Peeters

35
Taylor Ward

Mahrez nei guai con la moglie: "Qui ragazze incredibili"

33
Amber Heard

Amber Heard, che prestazione al debutto nella mezza maratona!

52
Olivia Holder 

Palmer, altro che Nations: ai Caraibi con Olivia

40

Messi, c'è anche Antonella Roccuzzo nella notte dell'ultimo tango con l'Argentina

I più visti di Cover Girl

Taylor Ward

Mahrez nei guai con la moglie: "Qui ragazze incredibili"

Mile Svilar fuori un mese, l'abbraccio della moglie June Peeters

Virginia Fonseca

Vinicius, va male anche l'amore: è rottura con Virginia

Amber Heard

Amber Heard, che prestazione al debutto nella mezza maratona!

Olivia Holder 

Palmer, altro che Nations: ai Caraibi con Olivia

Carolina Calvagni 

Tagliafico ammette: "Non facile essere moglie di un calciatore"