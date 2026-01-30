1 di 32
Zverev, tradimento agli Australian Open? Caro Daur sugli spalti accende il gossip

La relazione tra il tennista e Sophia Thomalla sembra scricchiolante: la presenza della modella tedesca fa discutere

30 Gen 2026 - 07:45
32 foto

Sascha Zverev di nuovo sotto i riflettori per la sua vita extra campo. Negli ultimi giorni sono esplosi i gossip riguardo un presunto flirt tra il tennista tedesco e la modella e influencer Caro Daur

Secondo quanto riportato da il Bild, la presenza costante di Caro in tribuna agli Australian Open non è passata inosservata. In particolare ad accendere i rumors è stata una foto in cui si vede la trentenne modella tedesca salire in auto con Zverev. 

Il tennista sarebbe ancora impegnato con Sophia Thomalla ma lo scarso supporto social in queste settimane in cui Sasha era impegnato nello Slam australiano stanno facendo discutere.

