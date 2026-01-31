Per Kayla Simmons ritorno alle origini (con stile)

Kayla Simmons, definita da molti come "la pallavolista più sexy del mondo" (aveva giocato nella Marshall University) e oggi influencer, ha sorpreso i suoi quasi 1 milione di follower su Instagram partecipando a un trend virale. Invece dei soliti scatti glamour, la modella ha condiviso alcune foto ricordo del 2016, mostrandosi negli spogliatoi ai tempi della Marshall University. Il post ha permesso ai fan di vedere com'era Kayla agli inizi della sua carriera sportiva, prima di diventare un'icona social globale.