Edin Dzeko è sempre un guerriero in campo. Anche quando non è al meglio. Come in questi giorni, dopo la delicata operazione allo zigomo. L'attaccante bosniaco si è presentato a Trigoria per allenarsi col resto del gruppo indossando una maschera protettiva. Una precauzione per ribadire la voglia di non mollare mai e di esserci anche contro la Samp. Anche se per la trasferta di Genova sarà difficile vederlo subito in campo.