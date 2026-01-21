Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
1 di 7
© Ac Milan
© Ac Milan
© Ac Milan

© Ac Milan

© Ac Milan

milan

Milan, blitz di Cardinale: a Milanello vertice con Ibra, Tare e Allegri

21 Gen 2026 - 15:04
7 foto

Gerry Cardinale è atterrato mercoledì mattina a Milano, arrivando da Londra per una visita volta a ribadire la vicinanza della proprietà alla squadra in una fase cruciale di crescita. Il numero uno di RedBird si è recato prima a Milanello e successivamente a Casa Milan. Un segnale forte di impegno a lungo termine: in agenda ci sono incontri operativi con tutto lo stato maggiore rossonero, composto dall'ad Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic, il ds Igli Tare e il tecnico Massimiliano Allegri.

milan
cardinale
milanello
casa milan
foto

Ultimi video

02:11
DICH DA CONF CONTE POST COPENAGHEN-NAPOLI 20/1 DICH

Conte in conferenza: "Non ci sono attenuanti"

01:42
DICH GASPERINI EUROPA LEAGUE DICH

Gasp: "Vincere in Europa per le italiane diventa un problema"

01:39
Napoli promossi e bocciati: secondo tempo "inaccettabile" e con questo attacco non si va lontano

Napoli promossi e bocciati: secondo tempo "inaccettabile" e con questo attacco non si va lontano

01:28
Callegari: " Juve, occhio a Mou. Alla Dea serve il miglio Lookman"

Callegari: " Juve, occhio a Mou. Alla Dea serve il miglio Lookman"

01:21
Callegari: "In Europa Conte ha perso un terzo delle partite giocate"

Callegari: "In Europa Conte ha perso un terzo delle partite giocate"

02:11
Callegari: "A Dortmund partita decisiva per un piazzarsi meglio nei playoff"

Callegari: "A Dortmund partita decisiva per un piazzarsi meglio nei playoff"

01:02
Domani Roma-Stoccarda

Domani Roma-Stoccarda

01:37
I cambi magici di Allegri

I cambi magici di Allegri

02:07
Stasera Atalanta-Bilbao

Stasera Atalanta-Bilbao

01:46
La sfida Spalletti-Mou

La sfida Spalletti-Mou

01:02
13 DICH GASPERINI PRE EUROPA 21/1 DICH

Gasp avvisa il Milan: "In Europa stiamo bene, ma siamo concentrati sul campionato. Bailey libera un posto..."

02:20
Mourinho-story a Torino

Mourinho-story a Torino

02:14
Stasera Juventus-Benfica

Stasera Juventus-Benfica

00:18
MCH PRESIDENTE SENEGAL MCH

Il presidente del Senegal Faye incontra i campioni della Coppa d'Africa

01:46
DICH DA CONF CHIVU POST INTER-ARSENAL 20/1 DICH

Chivu: "L'Arsenal ha meritato di vincere, ma abbiamo giocato bene"

02:11
DICH DA CONF CONTE POST COPENAGHEN-NAPOLI 20/1 DICH

Conte in conferenza: "Non ci sono attenuanti"

I più visti di Milan

Cardinale chiude l'era Elliott: nella rivoluzione rossonero anche l'addio di Furlani

Allegri: "Obiettivo 74 punti! Perché? Fate due conti. Fulkrug entra e segna, fortuna? Anche..."

Red Bird-Comvest avanti spediti: Elliott fuori in un mese. Tutti gli scenari

MCH ALLEGRI TEDOFORO 14/1 MCH

Allegri tedoforo, i tifosi del Milan: "Togli Fofana e riporta qui Reijnders"

Massimo Calvelli

Chi è Massimo Calvelli, l'ex professionista Atp che può sostituire Furlani e porta il Milan in Nba

Milan, il privilegio di avere un centravanti: Fullkrug sulle orme di Giroud