Siviglia-Inter, lite Banega-Conte: ammonito l'allenatore nerazzurro

Siviglia-Inter partita tesa non solo in campo: al 17' della finale di Europa League lite tra Antonio Conte ed Ever Banega (tra l'altro ex del match). Il tecnico nerazzurro reclama un rigore per un tocco di mano in area di Diego Carlos, il centrocampista infastidito dalle proteste urla: "Basta, devi stare zitto!". Inizia così un battibecco che poi l'arbitro olandese Makkelie chiude ammonendo Conte per condotta antisportiva.