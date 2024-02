Lautaro, un altro passo nella storia dell'Inter

Con il gol del 2-0 segnato alla Salernitana (il 99esimo in Serie A), Lautaro Martinez fa un altro passo dentro la storia dell'Inter: 125 i gol totali tra tutte le competizioni per il Toro, che supera un altro ex bomber-capitano come Icardi ed è ora ottavo nella classifica marcatori all time dei nerazzurri. Inoltre l'argentino è il terzo giocatore della storia dell'Inter a segnare almeno 20 gol per tre stagioni di fila in Serie A dopo Giuseppe Meazza (cinque - dal 1929/30 al 1933/34) e Stefano Nyers (quattro - dal 1948) /49 al 1951/52).

"Approcciamo tutte le partite allo stesso modo. A volte si riesce, a volte no; però cerchiamo di fare sempre lo stesso lavoro, cercando di prendere gli avversari alti per creare occasioni. Questo ti crea la possibilità di aprire le marcature e vincere. In questo percorso abbiamo lavorato tanto sulla maturità, ora scendiamo in campo con consapevolezza come gruppo e squadra e cerchiamo di dimostrarlo in ogni partita". Così Lautaro Martinez, dopo il match contro la Salernitana. "Andiamo avanti con la forza del gruppo, sono arrivati giocatori nuovi e tutti si sono messi a disposizione per un posto. Noi lavoriamo per portare in alto l'Inter. Il rinnovo? Siamo sulla strada giusta, ho ancora due anni e mezzo di contratto", ha aggiunto.