L'Inter presenta la Nike 20th Anniversary: maglia speciale per il derby

FC Internazionale Milano e Nike presentano una maglia speciale per la stagione 2018-19 che celebra i 20 anni di partnership. Per realizzare il design della nuova maglia Inter x Nike 20th Anniversary, Nike e Inter si sono ispirate alle 10 “home jersey” più celebri degli ultimi 20 anni. La maglia sarà indossata dalla squadra durante il derby di Milano del prossimo 17 marzo. "La maglia rappresenta una roadmap della storia recente dell'Inter", spiega Pete Hoppins, Senior Design Director Nike Football Apparel. "Abbiamo scelto 10 design tra quelli delle maglie delle stagioni più vincenti e quelli preferiti dai tifosi. La sfida era far sì che tutti questi diversi schemi a strisce funzionassero insieme e siamo molto soddisfatti del risultato".

