Serie A, le pagelle di Juventus-Inter: brillano le stelle turche, Lautaro e Vlahovic non pervenuti

Di Gregorio 5 - Poco reattivo su entrambi i gol di Calhanoglu, che nascono sì da due grandi conclusioni, ma sui quali ci si poteva aspettare di più.

Gatti 5,5 - È in affanno costante e si ritrova quasi sempre a spazzare malamente anche dei palloni all'apparenza gestibili (34' st Joao Mario 6 - Entra per provare a ridare spinta ai suoi in un momento difficile e centra l'obiettivo).

Bremer 6,5 - Annulla Lautaro e regge a lungo anche contro Thuram, aggiunge a una prestazione solida l'assist per Kelly e l'invito per il gol di Yildiz.

Kelly 6 - La sblocca lui su assist di Bremer, trovando il suo primo gol in maglia bianconera. In fase difensiva però soffre tanto, specialmente quando combinano Dumfries e Thuram dal suo lato.

Kalulu 5,5 - Fa da contraltare a McKennie piazzandosi in una posizione più arretrata per frenare la spinta dell'Inter sulla corsia sinistra, ci riesce solo in parte e davanti si vede pochissimo.

Locatelli 6 - Nel primo tempo regala qualche giocata di qualità e da un suo bel pallone scodellato in area nasce il gol di Kelly, la vena creativa si spegne col passare dei minuti quando il centrocampo dell'Inter prende il sopravvento (28' st Cabal 5,5 - Paga il lunghissimo periodo di inattività, non ben posizionato sul gol del sorpasso di Thuram).

K. Thuram 6,5 - Soffre tanto il palleggio dei centrocampisti avversari e fatica anche a recuperare palloni ai livelli a cui aveva abituato tutti, si fa perdonare una prestazione opaca con un finale in crescendo: gol del 3-3 e pallone recuperato per il 4-3 di Adzic.

McKennie 5,5 - Dà un po' di imprevedibilità davanti, ma poca copertura sulla corsia destra, dove l'Inter affonda in continuazione (34' st David 5,5 - Troppo poco tempo per ingranare e rendersi pericoloso).

Koopmeiners 4,5 - Si nota per un paio di conclusioni sbilenche e poco altro. Il suo apporto alla causa continua a essere sostanzialmente nullo, ennesima chance sprecata (28' st Adzic 7 - Appare da subito volenteroso e propositivo, pesca il jolly che vale i tre punti nonché il suo primo gol in maglia bianconera, emozione che non dimenticherà mai).

Yildiz 7,5 -Tutti i palloni che scottano passano dai suoi piedi, è il punto di riferimento offensivo della squadra e non trema davanti alla responsabilità: uno splendido gol e l'assist per il 3-3 di Thuram lo certificano.

Vlahovic 5 - Perde praticamente tutti i duelli con Acerbi e non è mai pericoloso in area di rigore. Un grosso passo indietro rispetto alle prime due uscite in cui era subentrato dalla panchina (28' st Openda 6 - Entra in campo con una bella carica, lottando su tanti palloni).