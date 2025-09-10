Inter, ecco come potrebbe essere la quarta maglia: l'anticipazione

Nemmeno il tempo di presentare ufficialmente la terza maglia che sul web ha iniziato a girare un'anticipazione del quarto kit dell'Inter. Secondo il leak del sito specializzato Footyheadlines questa dovrebbe essere la quarta maglia ufficiale dei nerazzurri per la stagione 25/26. Anche questa divisa (come la seconda) dovrebbe essere ispirate alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Design coraggioso, in rottura con le maglie del passato, in cui il blu fa da padrone insieme a un pattern arnacione e nero. Un'ulteriore novità di questa maglia è la presenza del logo Nike ACG (acronimo di All Conditions Gear) che dovrebbe sostituire il classico Swoosh.