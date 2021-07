Inter al lavoro, tutti agli ordini di Simone Inzaghi

Allenamento mattutino per l'Inter agli ordini di Simone Inzaghi: alla Pinetina si suda in vista della nuova stagione, la rosa ovviamente manca degli elementi impegnati in Euro 2020 e Copa America ma il neotecnico nerazzurro ne approfitta per iniziare a dare la sua impronta tattica alla squadra oltre a valutare i singoli giocatori anche in ottica mercato.