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Il Barcellona presenta Rodri, il traduttore automatico di X va in tilt e insulta il giocatore

Esilarante tilt del traduttore automatico del social X, l'ex Twitter: il Barcellona ha presentato Rodri, ma sull'account francese dei blaugrana la parola "culer", che indica storicamente i tifosi dei catalani, è stata tradotta in italiano con un insulto verso il mediano campione del mondo generando numerose reaction ironiche. Inoltre, anche la traduzione verso l'inglese ha presentato un problema. Poche ore dopo il tutto è stato sistemato e i due insulti sostituiti con la traduzione corretta.

19 Ago 2026 - 10:47
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