Calcio
fiorentina
PRIMA DI BOLOGNA-FIORENTINA

"Grazie Rocco": i giocatori della Fiorentina omaggiano il presidente Commisso con una maglietta speciale

"Grazie Rocco": è la scritta sulla maglietta con cui i giocatori della Fiorentina sono scesi in campo del riscaldamento prima della gara del Dall'Ara contro il Bologna 

18 Gen 2026 - 15:31
Un omaggio della squadra alla memoria del presidente Commisso, scomparso sabato all'età di 76 anni. Le parole "Grazie Rocco" sono accompagnate dalla foto di Commisso mentre palleggia. Sul retro il nome Rocco e il numero 1. "Vorrei mandare un abbraccio grande alla famiglia Commisso da parte di tutta la squadra - ha detto il portiere viola De Gea a Dazn - Vorrei ringraziare Rocco per quello che ha fatto per la Fiorentina e il calcio, è qua con noi anche oggi. È un uomo di grande umiltà che ha fatto tanto per il gruppo, è da ringraziare". "Rocco era una persona eccezionale, ci ha dato tutto. Lo raccontano i messaggi che ci sono arrivati da tutti, lui aveva un gran cuore e così i membri della sua famiglia - le parole del dg della Fiorentina Alessandro Ferrari sempre a Dazn - Era un guerriero, un combattente, oggi lo ricordiamo. Se chiudo gli occhi mi viene in mente lui che sorride accarezzando un ragazzo delle giovanili e gli chiede "Come ti chiami, bello?".

Poco prima dell'inizio della gara la squadra ha posato con la maglia con il nome dell'ex presidente e il numero 5 (lo stesso che indossava quando giocava da giovane), la stessa che Mandragora ha mostrato alle telecamere per festeggiare il gol che ha sbloccato il match del Dall'Ara.

rocco commisso
fiorentina

