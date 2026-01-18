"Grazie Rocco": i giocatori della Fiorentina omaggiano il presidente Commisso con una maglietta speciale

Un omaggio della squadra alla memoria del presidente Commisso, scomparso sabato all'età di 76 anni. Le parole "Grazie Rocco" sono accompagnate dalla foto di Commisso mentre palleggia. Sul retro il nome Rocco e il numero 1. "Vorrei mandare un abbraccio grande alla famiglia Commisso da parte di tutta la squadra - ha detto il portiere viola De Gea a Dazn - Vorrei ringraziare Rocco per quello che ha fatto per la Fiorentina e il calcio, è qua con noi anche oggi. È un uomo di grande umiltà che ha fatto tanto per il gruppo, è da ringraziare". "Rocco era una persona eccezionale, ci ha dato tutto. Lo raccontano i messaggi che ci sono arrivati da tutti, lui aveva un gran cuore e così i membri della sua famiglia - le parole del dg della Fiorentina Alessandro Ferrari sempre a Dazn - Era un guerriero, un combattente, oggi lo ricordiamo. Se chiudo gli occhi mi viene in mente lui che sorride accarezzando un ragazzo delle giovanili e gli chiede "Come ti chiami, bello?".