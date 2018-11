Facebook

Betis Siviglia-Milan, le foto del match Il Milan strappa un punto sul campo del Betis Siviglia e mantiene il secondo posto nel gruppo F di Europa League. L'1-1 in Andalusia è arrivato in rimonta con gli spagnoli in vantaggio al 12' con Lo Celso, bravo a capitalizzare un'azione corale. La reazione rossonera è arrivata nella ripresa con un cambio modulo da parte di Gattuso: il pari è stato firmato da Suso al 62' con una punizione velenosa che ha ingannato Lopez. >