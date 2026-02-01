1 di 7
SERIE A

Paz sbaglia il rigore al 97' e scoppia in lacrime, lo stadio di Como canta "Nico Nico"

01 Feb 2026 - 18:03
7 foto

Continua la maledizione sui rigori per Nico Paz. L'argentino del Como ha avuto sul suo mancino la palla per conquistare i tre punti contro l'Atalanta, ma al 97' si é fatto ipnotizzare dal dischetto da Carnesecchi che ha parato la conclusione salvando il risultato. Si tratta del terzo rigore sbagliato su tre calciati da Nico Paz da quando veste la maglia del Como, di cui due su due in questa stagione. Un errore che al termine della gara ha fatto scoppiare in lacrime il giocatore, venendo consolato dai compagni di squadra, dallo staff e anche da alcuni avversari, mentre lo stadio intonava il coro "Nico, Nico". "Un grosso abbraccio a Nico Paz, mi spiace sia capitato a lui ma quando si è in campo si pensa solo al proprio bene", ha commentato Carnesecchi a Dazn.

