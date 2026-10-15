Champions, per le italiane saranno ottavi, playoff o eliminazione? Le percentuali di Opta

Dopo le prime due giornate di Champions, in cui le italiane hanno guadagnato appena quattro punti, il Supercomputer di Opta ha calcolato per ogni squadra gli “expected points” finali (e dunque la possibile classifica finale) e le probabilità di qualificazione agli ottavi direttamente o tramite i playoff. Vediamo quindi quante chance hanno Inter, Roma, Napoli e Como secondo il modello previsionale creato da Opta…