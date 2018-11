Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Champions, la vigilia della Roma Giornata di vigilia per i giallorossi in vista della sfida di Champions League contro il Cska Mosca. Eusebio Di Francesco ed i suoi sono chiamati a vincere per consolidare il primato nel girone G ed ipotecare il passaggio del turno. Il tecnico ed Edin Dzeko, prima di scendere in campo allo stadio Luzhniki per la rifinitura, sono stati protagonisti in conferenza stampa. >