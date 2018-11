Facebook

Champions, CSKA Mosca-Roma 1-2: giallorossi vicini agli ottavi Nella quarta giornata del Gruppo G di Champions League la Roma fa il proprio dovere, espugna il campo del CSKA Mosca 2-1 ed è con un piede agli ottavi di finale. Giallorossi avanti dopo 4' col colpo di testa di Manolas, nella ripresa arriva il pareggio firmato Sigurdsson dei russi, che poi restano in 10 e vengono affossati dal primo gol in Champions in carriera di Pellegrini. Per la qualificazione ora potrebbe bastare un punto. >