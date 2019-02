Non solo Khedira, i calciatori con problemi cardiaci

C'è apprensione in casa Juventus per Sami Khedira. Il centrocampista tedesco si è fermato un paio di giorni prima della sfida con l'Atletico per un'aritmia atriale e ovviamente non è partito con la squadra per Madrid. Il giocatore ha avvertito un battito irregolare, gli approfondimenti hanno poi certificato questa aritmia. Il problema è molto simile a quello accusato da Stephan Lichtsteiner tra il settembre e il novembre del 2015, tanto che anche Khedira ha optato per un intervento chirurgico, che lo terrà lontano dai campi almeno per un mese.

Questo il comunicato ufficiale della Juve sulle condizioni del tedesco: "Nella mattinata odierna il calciatore Sami Khedira è stato sottoposto, ad opera del Professor Fiorenzo Gaita, consulente di J|Medical e di Juventus, a studio elettrofisiologico e ad ablazione del focus aritmogeno atriale. L’intervento è perfettamente riuscito e dopo una breve convalescenza il giocatore potrà riprendere la propria attività. La ripresa dell’attività agonistica è prevista in circa un mese".

