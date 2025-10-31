Mbappé riceve la Scarpa d'Oro 2025: "Grazie ai compagni del Real Madrid"

Kylian Mbappé ha ricevuto la Scarpa d'oro come miglior marcatore della stagione 2024-2025, precedendo lo svedese Gyokeres e l'egiziano Salah. La cerimonia si è svolta all'interno dello stadio Bernabeu di Madrid, alla presenza del presidente del Real Florentino Perez e della squadra al gran completo. "Grazie al presidente e a tutti i membri di Marca ed European Sport Media - le parole di Mbappé subito dopo aver assistito a una compilation dei gol realizzati nella passata stagione -. Grazie a tutti i miei compagni per aver tirato fuori il meglio da me. Abbiamo un gruppo incredibile e possiamo vincere molto".