Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Calcio estero
1 di 13
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

LA CERIMONIA

Mbappé riceve la Scarpa d'Oro 2025: "Grazie ai compagni del Real Madrid"

Il fuoriclasse del Real Madrid, con 31 gol, ha preceduto Gyokeres e Salah

31 Ott 2025 - 16:47
13 foto

Kylian Mbappé ha ricevuto la Scarpa d'oro come miglior marcatore della stagione 2024-2025, precedendo lo svedese Gyokeres e l'egiziano Salah. La cerimonia si è svolta all'interno dello stadio Bernabeu di Madrid, alla presenza del presidente del Real Florentino Perez e della squadra al gran completo. "Grazie al presidente e a tutti i membri di Marca ed European Sport Media - le parole di Mbappé subito dopo aver assistito a una compilation dei gol realizzati nella passata stagione -. Grazie a tutti i miei compagni per aver tirato fuori il meglio da me. Abbiamo un gruppo incredibile e possiamo vincere molto".

IL VIDEO

kylian mbappe
scarpa d'oro

Ultimi video

01:32
Il bomber a sorpresa

Il bomber a sorpresa

01:13
DICH NICOLA PRE JUVE 31/10 DICH

Nicola: "Spalletti allenatore di grande livello"

00:20
DICH SPALLETTI SU SCUDETTO DICH

Spalletti: "Giro scudetto? Spero di entrarci, perché no?"

01:01
DICH JURIC VIGILIA 31/10 DICH

Juric: "Sono contento di come stiamo giocando"

00:29
DICH SPALLETTI SU CHAMPIONS DICH

Spalletti: "Bisogna tentare di rientrare in Champions, gli altri corrono"

00:50
MCH MBAPPE SCARPA D'ORO 31/10 MCH

Mbappé Scarpa d'Oro: la premiazione con tutta la squadra

01:34
L'omaggio a Maradona

L'omaggio a Maradona

00:15
MCH PRESENTAZIONE SPALLETTI JUVE MCH

Spalletti e la dirigenza Juve: via all'avventura bianconera

01:50
La Spalletti story

La Spalletti story: un mister per le big

01:29
Napoli, domani il Como

Napoli, spauracchio Como per Conte

02:10
La Juventus di Spalletti

Spalletti: "Obiettivo Champions, ma anche scudetto"

01:15
MCH POKER PALMEIRAS MCH

Libertadores: il Palmeiras batte la Liga di Quito e vola in finale

01:25
MCH LIBERTADORES RACING-FLAMENGO MCH

Libertadores: Flamengo in finale grazie alle parate di Rossi

01:31
Si rivede Lookman

Si rivede Lookman

01:26
Gimenez è un problema

Gimenez è un problema

01:32
Il bomber a sorpresa

Il bomber a sorpresa

I più visti di Calcio Estero

Robinho parla dal carcere: "Non sono un leader e non prendo farmaci, sono uguale agli altri detenuti"

Ramsey in ansia per Halo: grande ricompensa a chi trova il beagle scomparso

Superlega, Real Madrid all'attacco: "Chiederemo alla Uefa il risarcimento dei danni subiti"

Real Madrid, Vinicius e Xabi Alonso ai ferri corti: il brasiliano medita il clamoroso addio

Morte Diogo Jota, le immagini dell'incidente fatale: Lamborghini carbonizzata

Vinicius si scusa dopo il Clasico: "A volte la passione prende il sopravvento". Ma non nomina Xabi Alonso