Bundesliga, i risultati: Bayern Monaco travolgente, otto gol al Wolfsburg

Seconda vittoria per la squadra di Kompany, che blinda il primato in Bundesliga
Il Bayern Monaco non si ferma più. Nel posticipo della 16° giornata di Bundeslinga, la squadra di Kompany ha battuto 8-1 il Wolfsburg all'Allianz Arena, allungando in classifica sul Borussia Dortumund secondo, ora distante 11 punti.
I bavaresi partono subito forte e sbloccano la gara dopo 5 minuti grazie all'autogol di Fischer. Il Wolfsburg, 14° a 15 punti, reagisce e al 13' trova il pareggio con Pejcinovic. Da lì in poi, però, la squadra di Kompany prende il sopravvento: prima si riporta in vantaggio con Luis Diaz, chiudendo avanti il primo tempo, poi dilaga nella ripresa. Protagonista Olise con una doppietta, oltre ai gol di Guerreiro, Kane e Goretzka. In mezzo anche l'autogol di Jenz, il secondo di giornata per gli ospiti.
Entrambe le squadre torneranno in campo martedì 13 gennaio in occasione del turno infrasettimanale: il Bayern Monaco sarà ospite in casa del Colonia, mentre il Wolfsburg ospiterà il St. Pauli.