Bundesliga, i risultati: Bayern Monaco travolgente, otto gol al Wolfsburg

I bavaresi partono subito forte e sbloccano la gara dopo 5 minuti grazie all'autogol di Fischer. Il Wolfsburg, 14° a 15 punti, reagisce e al 13' trova il pareggio con Pejcinovic. Da lì in poi, però, la squadra di Kompany prende il sopravvento: prima si riporta in vantaggio con Luis Diaz, chiudendo avanti il primo tempo, poi dilaga nella ripresa. Protagonista Olise con una doppietta, oltre ai gol di Guerreiro, Kane e Goretzka. In mezzo anche l'autogol di Jenz, il secondo di giornata per gli ospiti.