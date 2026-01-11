Logo SportMediaset

BUNDESLIGA

Bundesliga, i risultati: Bayern Monaco travolgente, otto gol al Wolfsburg

Seconda vittoria per la squadra di Kompany, che blinda il primato in Bundesliga 

11 Gen 2026 - 19:36
Il Bayern Monaco non si ferma più. Nel posticipo della 16° giornata di Bundeslinga, la squadra di Kompany ha battuto 8-1 il Wolfsburg all'Allianz Arena, allungando in classifica sul Borussia Dortumund secondo, ora distante 11 punti. 

I bavaresi partono subito forte e sbloccano la gara dopo 5 minuti grazie all'autogol di Fischer. Il Wolfsburg, 14° a 15 punti, reagisce e al 13' trova il pareggio con Pejcinovic. Da lì in poi, però, la squadra di Kompany prende il sopravvento: prima si riporta in vantaggio con Luis Diaz, chiudendo avanti il primo tempo, poi dilaga nella ripresa. Protagonista Olise con una doppietta, oltre ai gol di Guerreiro, Kane e Goretzka. In mezzo anche l'autogol di Jenz, il secondo di giornata per gli ospiti. 

Entrambe le squadre torneranno in campo martedì 13 gennaio in occasione del turno infrasettimanale: il Bayern Monaco sarà ospite in casa del Colonia, mentre il Wolfsburg ospiterà il St. Pauli. 

