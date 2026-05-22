"La dea al centro": presentato il nuovo logo dell'Atalanta con una mostra sulla storia della società

"Storia, identità, tradizioni e futuro". E soprattutto, "la dea che torna al centro". L'Atalanta ha presentato il nuovo logo della scocietà, che rappresenta un ritorno al tondino degli anni tra il 1981 e il 1993. La novità cade nel secondo anniversario della conquista dell'Europa League, il 22 maggio 2024 nella finale di Dublino con il 3-0 al Bayer Leverkusen. Il nuovo simbolo prende inspirazione dal profilo della "dea", dal logo in uso dal 1993, inserito in un ovale a sfondo per metà azzurro e nero e sormontato dalle scritte Atalanta e 1907. La mostra è stata inaugurata dal Presidente Antonio Percassi, protagonista del successo europeo della squadra bergamasca.

