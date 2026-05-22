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© atalanta.it | Presentazione logo Atalanta 
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Serie a

"La dea al centro": presentato il nuovo logo dell'Atalanta con una mostra sulla storia della società

È stato presentato il nuovo logo dell'Atalanta, in occasione del secondo anniversario della conquista dell'Europa League contro il Leverkusen. Il nuovo simbolo si ispira al marchio storico degli anni '80 e '90, rivisitato in chiave moderna. In questi giorni i loghi storici dell'Atalanta sono protagonisti di una mostra diffusa a Bergamo all'interno degli store della città

22 Mag 2026 - 12:31
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"Storia, identità, tradizioni e futuro". E soprattutto, "la dea che torna al centro". L'Atalanta ha presentato il nuovo logo della scocietà, che rappresenta un ritorno al tondino degli anni tra il 1981 e il 1993. La novità cade nel secondo anniversario della conquista dell'Europa League, il 22 maggio 2024 nella finale di Dublino con il 3-0 al Bayer Leverkusen. Il nuovo simbolo prende inspirazione dal profilo della "dea", dal logo in uso dal 1993, inserito in un ovale a sfondo per metà azzurro e nero e sormontato dalle scritte Atalanta e 1907. La mostra è stata inaugurata dal Presidente Antonio Percassi, protagonista del successo europeo della squadra bergamasca.
 

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