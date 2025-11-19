30 anni fa col Parma l’inizio dell’era Buffon: il migliore di tutti i tempi?

19 novembre 1995, una data che segna l’inizio di un’era. Quella di Gianluigi Buffon, portiere leggendario e campione del mondo con l’Italia nel 2006. Titolo che lo mette nell’Olimpo con Zoff. Il migliore di tutti i tempi, forse sì ma il dibattito resterà sempre aperto. Certo è che quel pomeriggio di trent’anni fa, al Tardini, Gigi fece capire subito e a tutti di essere qualcosa di speciale.