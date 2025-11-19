Logo SportMediaset

Calcio
l'anniversario

30 anni fa col Parma l’inizio dell’era Buffon: il migliore di tutti i tempi?

19 Nov 2025 - 14:02
20 foto

19 novembre 1995, una data che segna l’inizio di un’era. Quella di Gianluigi Buffon, portiere leggendario e campione del mondo con l’Italia nel 2006. Titolo che lo mette nell’Olimpo con Zoff. Il migliore di tutti i tempi, forse sì ma il dibattito resterà sempre aperto. Certo è che quel pomeriggio di trent’anni fa, al Tardini, Gigi fece capire subito e a tutti di essere qualcosa di speciale.

Nevio Scala l’allenatore che non ha avuto dubbi a scegliere il diciasettenne Buffon al momento di un infortunio del titolare Luca Bucci. In quel Parma c’erano tanti campioni, da Cannavaro a Zola, da Stoičkov a un giovane Pippo Inzaghi. Nel Milan poi, da Baresi a Maldini, da Desailly a Boban, fino a Roberto Baggio e Marco Simone, fermati con interventi già da vero fuoriclasse del minorenne Buffon.

E chi non potrà mai dimenticare l’esordio del mito è senz’altro George Weah, poche settimane dopo Pallone d’Oro a Parigi, e battuto nell’uno contro uno anzi abbattuto da tutta l’esuberanza di Gigi Buffon.

Un esordio da sogno, chiuso senza subire gol e da migliore in campo. L’inizio di una carriera epica. L’inizio dell’era Buffon.

