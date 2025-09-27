Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Basket
1 di 6
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

supercoppa basket

Giorgio Armani sulla maglia pre-gara dell'Olimpia: l'omaggio all'ex presidente

Una foto in bianco e nero sulla divisa dei giocatori per ricordare lo stilista scomparso lo scorso 4 settembre

27 Set 2025 - 21:11
6 foto

Una foto in bianco e nero di Giorgio Armani sulla maglietta con cui la squadra si è scaldata prima della semifinale della Supercoppa di basket contro l'Olidata Bologna al Forum di Assago. È il primo omaggio dell'Olimpia Milano per ricordare il proprio proprietario, scomparso il 4 settembre all'età di 91 anni. Il vero tributo è atteso per l'esordio casalingo in campionato contro Tortona domenica 5 ottobre. 

Un minuto di raccoglimento, celebrato in religioso silenzio, ha poi anticipato la palla a due tra EA7 Milano e Olidata Bologna. Sul maxi schermo del Forum è stato trasmesso un video emozionale con una carrellata di immagini che vedono Giorgio Armani protagonista, con i 15 titoli vinti da proprietario dell'Olimpia. Tra gli applausi scroscianti del palazzetto è stato poi appoggiato un bouquet di fiori sulla sedia dove lo stilista era solito osservare le partite, in un Forum visibilmente emozionato.

olimpia
armani
omaggio

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:08
Virtus: è scudetto!

Virtus: è scudetto!

01:29
Olimpia ecco i nuovi

Ecco i nuovi dell'Olimpia

00:45
DICH ELLIS OLIMPIA DICH

Ellis: "Un onore giocare per l'Olimpia"

02:00
DICH TOTE' OLIMPIA DICH

Totè: "Ho scelto Milano per vincere"

01:34
Basketball game evolution

Basketball game evolution: la presentazione del libro

01:19
Belinelli ha detto stop

Belinelli ha detto stop

01:00
DICH ELEONORA BOI TG5 DICH

Eleonora Boi: "Mi piacciono gli horror ma non viverli..."

01:16
MCH PARATA OKLAHOMA CITY THUNDER MCH

La parata dei campioni: che festa per Oklahoma City Thunder

01:57
Il trionfo della Virtus

Il trionfo della Virtus

01:40
MCH FESTEGGIAMENTI BOLOGNA MCH

Bologna è campione d'Italia: le immagini della festa

01:02
MCH DEDICHE POLONARA MCH

Magliette, cori, videochiamata: tutti con Achille Polonara

01:39
DICH PAJOLA BASKET DICH

Pajola a SM: "Abbiamo fatto un lavoro incredibile"

00:44
DICH HACKETT BASKET DICH

Hackett a SM: "Tanta felicità, abbiamo masticato amaro"

01:59
DICH ZANETTI BASKET DICH

Zanetti a SM: "Shengelia? Abbiamo fatto un'offerta, però..."

01:51
DICH BELINELLI BASKET DICH

Belinelli a SM: "Ritiro? Potrebbe essere la ciliegina sulla torta"

02:08
Virtus: è scudetto!

Virtus: è scudetto!

I più visti di Basket

DICH TOTE' OLIMPIA DICH

Totè: "Ho scelto Milano per vincere"

Polonara, trapianto di midollo riuscito. Il messaggio social: "Tutto ok"

Jordan Brand dedica una scarpa al ritorno di Tatum

Final Eight, Marigona incanta Torino

Martina Caretta, bellezza pugliese per la Coppa Italia LNP

DICH ELLIS OLIMPIA DICH

Ellis: "Un onore giocare per l'Olimpia"