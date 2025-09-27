Giorgio Armani sulla maglia pre-gara dell'Olimpia: l'omaggio all'ex presidente

Una foto in bianco e nero sulla divisa dei giocatori per ricordare lo stilista scomparso lo scorso 4 settembre
Una foto in bianco e nero di Giorgio Armani sulla maglietta con cui la squadra si è scaldata prima della semifinale della Supercoppa di basket contro l'Olidata Bologna al Forum di Assago. È il primo omaggio dell'Olimpia Milano per ricordare il proprio proprietario, scomparso il 4 settembre all'età di 91 anni. Il vero tributo è atteso per l'esordio casalingo in campionato contro Tortona domenica 5 ottobre.
Un minuto di raccoglimento, celebrato in religioso silenzio, ha poi anticipato la palla a due tra EA7 Milano e Olidata Bologna. Sul maxi schermo del Forum è stato trasmesso un video emozionale con una carrellata di immagini che vedono Giorgio Armani protagonista, con i 15 titoli vinti da proprietario dell'Olimpia. Tra gli applausi scroscianti del palazzetto è stato poi appoggiato un bouquet di fiori sulla sedia dove lo stilista era solito osservare le partite, in un Forum visibilmente emozionato.
Commenti (0)