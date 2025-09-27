Giorgio Armani sulla maglia pre-gara dell'Olimpia: l'omaggio all'ex presidente

Un minuto di raccoglimento, celebrato in religioso silenzio, ha poi anticipato la palla a due tra EA7 Milano e Olidata Bologna. Sul maxi schermo del Forum è stato trasmesso un video emozionale con una carrellata di immagini che vedono Giorgio Armani protagonista, con i 15 titoli vinti da proprietario dell'Olimpia. Tra gli applausi scroscianti del palazzetto è stato poi appoggiato un bouquet di fiori sulla sedia dove lo stilista era solito osservare le partite, in un Forum visibilmente emozionato.