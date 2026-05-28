Occhi, bocca e orecchie coperte: ginnaste ucraine boicottano l'inno russo e bielorusso agli Europei

Krainska e Chubarova però non ci stanno e boicottano il momento del trionfo delle atlete che rappresentano gli stati con cui la loro Ucraina è in guerra dall'ormai lontano 2022. L'episodio è figlio della decisione di maggio della Federazione Internazionale di ginnastica, che ha deciso di riammettere anche le atlete russe alle competizioni, con tanto di bandiere e simboli ufficiali. Una scelta che ha portato allo scontro con il Cio, che aveva chiesto il mantenimento della sospensione ai russi.