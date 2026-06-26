Personaggi Yuki Tsunoda sui kart a Castelletto di Branduzzo

Il pilota giapponese, attualmente impegnato nel Circus della Formula 1 tra sessioni al simulatore e programmi operativi nel weekend di gara, ha svolto un'intensa sessione di test privati al volante dei mezzi del team ufficiale Intrepid Driver Program. La presenza di Tsunoda sul tracciato pavese non è un episodio isolato, ma si inserisce all'interno di una sinergia tecnica di lungo corso. Il sodalizio tra Intrepid e l'universo Red Bull rappresenta infatti un canale privilegiato per lo scouting e la formazione