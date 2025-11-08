Logo SportMediaset

Doppietta Ferrari nel mondiale endurance

08 Nov 2025 - 21:56
La Ferrari conquista i titoli mondiali endurance costruttori e piloti 2025. Il sogno inseguito nel 2023 con il ritorno nelle gare di durata della casa di Maranello con la Hypercar 499P si è materializzato. Con il terzo e quarto posto della Ferrari #50 e #51 alla '8 ore del Bahrain', ultima tappa del mondiale Wec, ottenuto dietro alle Toyota, il Cavallino Rampante ha raccolto i punti necessari per confermarsi sul tetto del mondo. L'equipaggio della Ferrari campioen dle momfo piloti è il #51 composto da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi.

ferrari
wec

