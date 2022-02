Tavares: "Maserati in Formula E, opportunità per tutto il gruppo"

OPERAZIONE RILANCIO

L'amministratore delegato di Stellantis conferma il ritorno alle corse: "Diventeremo una storia di successo nel futuro"

"Vogliamo riportate Maserati alle corse". Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, sottolineando che si tratta di "un'opportunità per tutto il Gruppo" dal momento che "Maserati parteciperà al campionato elettrico mondiale nel 2023", l'Abb Fia Formula E World Championship.

Vedi anche Formula E Maserati entra in Formula E, il debutto nel 2023 "Maserati - ha spiegato Tavares agli analisti finanziari - è l'unico marchio di lusso del gruppo e nel 2021 ha registrato una crescita della propria quota di mercato del 24% nel mondo, del 29% in Nord America e del 27% in Cina". Sottolineando i nuovi modelli in arrivo e il piano di elettrificazione della gamma, Tavares ha assicurato che Maserati "diventerà una storia di successo nel futuro".