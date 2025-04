Glamour e scintille: doppio appuntamento mondiale a Montecarlo

Dopo cinque gare flyaway, il Mondiale di Formula E (Season 11) approda in Europa per uno dei suoi appuntamenti più prestigiosi: l'e-prix di Montecarlo che - per la prima volta nella sua storia - va in scena nel primo fine settimana di maggio nel formato doubleheader. Sulle strade del Principato (e lungo lo stesso layout del Gran Premio di Monaco di Formula 1 di fine mese) andranno infatti in scena sabato 3 e domenica 4 maggio rispettivamente il round sei e il round sette di una stagione che era iniziata lo scorso mesi di dicembre a San Paolo del Brasile, per poi proseguire a metà gennaio a Città del Messico, un mese dopo a Jeddah con la prima doubleheader stagionale e - dopo una lunga pausa - a metà aprile negli USA (Miami).