Rookie Test e Pit Boost arricchiscono il doppio appuntamento di Jeddah

Dopo un pronti via sud e centroamericano tra dicembre 2024 e gennaio 2025, il Mondiale di Formula E si sposta in Arabia Saudita per un evento (anzi, due) da mille e una notte a Jeddah. Prima tappa doubleheader della stagione, la tappa saudita propone Round 3 e Round 4 nel tardo pomeriggio (italiano) di venerdì 14 e sabato 15 gennaio. Si riparte dalla leadership del regolarissimo (e altrettanto efficace) Antonio Félix Da Costa. Il campione del mondo elettrico di cinque anni fa ha portato infatti al traguardo la sua Gen3 Evo Porsche in seconda posizione tanto a San Paolo del Brasile sabato 7 dicembre 2024 quanto esattamente un mese fa a Città del Messico sabato 11 gennaio. Il portoghese ha messo insieme un bottino di 37 punti (al Sambodromo paulista Antonio ha messo a segno anche il giro veloce) e precede Mitch Evans e Oliver Rowland che, appaiati a quota 25 punti, si sono imposti rispettivamente in Brasile e in Messico davanti allo stesso Da Costa. Il pilota neozelandese della Jaguar e quello inglese di Nissan sono stretti nel "panino" Porsche, visto che il campione in carica Pascal Wehrlein - autore della pole in entrambi i round - ha raccolto molto meno del previsto (21 punti). A chiudere la top five è il giovanissimo pilota inglese di NEOM McLaren Taylor Barnard che precede due connazionali di ben più vasta esperienza: il campione del mondo 2023 Jake Dennis e il proprio compagno di squadra Sam Bird.