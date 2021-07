Qualifiche a NY: Cassidy batte Vergne per la pole, Lynn e Guenther in seconda fila. Disastro Mortara: ultimo tempo!

FORMULA E NEW YOK E-PRIX QUALIFICHE

Il pilota neozelandese firma la pole position per gara-uno dell'E-Prix di New York, round 10 del Mondiale sul circuito portuale con vista su Manhattan.

di

STEFANO GATTI

Nick Cassidy ed Envision Virgin Racing mettono a segno la superpole di gara-uno dell'E-Prix di New York. Per il pilota neozelandese si tratta della sua seconda partenza al palo di questa stagione. Al suo fianco Cassidy avrà Jean-Eric Vergne (DS Techeetah), mentre il britaninico Alex Lynn (Mahindra) ed il tedesco Max Guenther (Andretti) compongono la seconda fila. Al via dalla terza sono invece Sebastien Buemi (Nissan) e Pascal Wehrlein (Porsche). Gara tutta in salita per il leader della classifica generale Edoardo Mortara, rimasto per causa di un grave errore senza potenza e quindi al via dalla dodicesima ed ultima fila.

Per il pilota elvetico del team Venturi - che nel suo giro di qualifica ha inavvertitamente disinserito dall'abitacolo la modalità full power - difendere la leadership della classica piloti sarà missione oltremodo complicata, soprattutto perché il suo più vicino inseguitore Robin Frijns (staccato di dieci punti: 72 a 62) pur non brillando - soprattutto nel confronto con il compagno di squadra Cassidy - si è comunque assicurato un posto nella prima metà dello schieramento di partenza: undicesimo tempo e quindi sesta fila. Non hanno invece approfittato più di tanto del flop di Mortara Antonio Felix Da Costa, René Rast e Mitich Evans che inseguono i primi due a quota 60 punti. Il campione in carica portoghese ha ottenuto il tredicesimo tempo, il tedesco di Audi fa addirittura compagnia a Edo in ultima fila, il neozelandese della Jaguar non è andato al di là della sedicesima performance sul circuito di Red Hook.

Largo agli outsider insomma nelle qualifiche, ma occhio all'esperienza ed al "mestiere" di Buemi e di Vergne. Perché se il pilota svizzero di Nissan e.dams - tre volte in pole a NY in passato - può solo puntare a raddrizzare la sua fin qui fallimentare stagione con qualche exploit tra NY, Londra e Berlino (ha solo 11 punti in classifica), il popolare "JEV" - battuto da Cassidy nella Superpole per soli 161 millesimi - chiude attualmente la top ten della generale con 50 punti: certo, un distacco cospicuo dalla vetta ma... non incolmabile, soprattutto per un due volte campione del Mondiale elettrico, abituato a non arrendersi fino all'ultima curva dell'ultimo giro.