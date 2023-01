Prove ufficiali: pole per Di Grassi e Mahindra. Deludono DS Penske e Maserati, al via dalle retrovie

FORMULA E

Il britannico di Avalanche Andretti sbaglia in finale e regala al brasiliano la pole nel primo appuntamento del Mondiale

© Getty Images È di Lucas Di Grassi la prima pole position della nona stagione della Formula E. A Mexico City l'esperto brasiliano di Mahindra (cento gare nel Mondiale elettrico) ha battuto in finale il giovane Jake Dennis, portacolori di Avalanche Andretti. In semifinale i due avevano prevalso rispettivamente sull'altro pilota di Andretti - il tedesco André Lotterer - e sul britannnico Jake Hugues (McLaren) che saranno quindi al via dalla seconda fila, con Hugues sulla terza casella. Fuori dalla fase finale dei duelli sia i due campioni di DS Penske Stoffel Vandoorne e Jean-Eric Vergne, sia quelli di Maserati MSG Racing Edoardo Mortara e Maximilian Guenther.

© Getty Images

A regalare a Di Grassi la prima pole da sessantotto gare a questa parte (e la prima in Messico) è stato un inopportuno "lungo" di Dennis al rampino della curva cinque della versione breve dell'autodromo intitolato ai fratelli Pedro e Ricardo Rodriguez, glorie sportive del Paese centroamericano. E se non era mai partito al palo da queste parti, non bisogna dimenticare che l'ex pilota della Marussia F.1 ha più volte avuto modo di salire sul gradino più alto del podio, con una vittoria due anni fa a Puebla, preceduta da un altro successo proprio a Mexico City quattro anni fa.

Alle spalle dei leaders, i risultati delle qualifiche assegnano la terza fila al sorprendente Dan Ticktum con la rivitalizzata NIO (eliminato ai quarti da Hugues) e al tedesco Pascal Wehrlein (Porsche) che non ha mantenuto le promesse del secondo turno di prove libere (miglior tempo) ed è uscito sconfitto da Dennis. Quarta fila "francofona" per l'elvetico Sebastien Buemi (Envision) e per il francese Sacha Fenestraz (Nissan), eliminati nei quarti rispettivamente dal poleman Di Grassi e dal tedesco Lotterer.

© Getty Images

Tutti gli altri piloti si allineano al via (dalla quinta all'undicesima fila) nell'ordine in cui hanno concluso la fase iniziali delle qualifiche, quella a gruppi: due da undici piloti ciascuno. Quinta fila per il campione 2020 Antonio Felix Da Costa (Porsche) e per il vicecampione del 2022 Mitch Evans (Jaguar). Deludono i piloti di DS Penske e Maserati. Autore del miglior tempo nelle prove libere del venerdì, Jean-Eric Vergne deve accontentarsi di un posto in sesta fila insieme al neozelandese di Envision Nick Cassidy. Il suo compagno di squadra (nonché campione in carica) Stoffel Vandoorne scatta invece dalla fila sette, schierandosi al finco della NIO di Sergio Sette Camara. Partenza ancora più in salita per Maserati. Le due Gen3 azzurre scattano dall'ottava e dalla nona fila, rispettivamente con l'italoelvetico Edoardo Mortara e con il tedesco Max Guenther.