Portland sbarca in Formula E: sarà il round numero 12

La Formula E correrà per la prima volta a Portland, Oregon, il 24 giugno del prossimo anno, dopo l'approvazione alla riunione del FIA World Motor Sport Council. La città americana ospiterà il dodicesimo round del calendario aggiornato della stagione 9 con 16 gare in 11 città del mondo, che include anche debutti in campionato a Hyderabad, in India; Città del Capo, Sudafrica e San Paolo, Brasile. La Formula E ha corso negli Stati Uniti ogni anno dalla prima stagione del 2015, ad eccezione della sesta stagione, colpita dal Covid nel 2020. Long Beach, Miami e New York City hanno già ospitato gare.

"Siamo entusiasti di portare il principale campionato mondiale di motorsport elettrici a Portland per la prima volta a giugno del prossimo anno. In città c'è una grande e appassionata base di tifosi per gli sport professionistici, insieme a forti credenziali ecologiche che rendono Portland una sede perfetta per l'ABB FIA Formula E World Championship", ha detto Alberto Longo, co-fondatore e chief championship officer di Formula E. "Gli Stati Uniti rimangono un mercato importante per la Formula E. Siamo lieti di mantenere questa presenza fondamentale e di coinvolgere un nuovo pubblico nella regione del Pacifico nord-occidentale nel motorsport completamente elettrico", ha aggiunto.

I fan che parteciperanno alla gara di Portland vedranno il debutto negli Stati Uniti dell'auto da corsa Gen3. Novità della stagione 9, è la terza generazione di auto da corsa in Formula E e l'auto da corsa elettrica più veloce, leggera, potente ed efficiente mai costruita. La prossima stagione includerà anche nuovi nomi nella griglia più competitiva del motorsport mondiale. Maserati e McLaren sono entrate in Formula E e gareggeranno con altri marchi iconici delle corse automobilistiche tra cui Jaguar, Porsche e Nissan tra gli 11 team e i 22 piloti della serie.

Il calendario aggiornato della Stagione 9 riflette la rimozione di un evento precedentemente indicato come TBD a maggio 2023 e significa che il programma delle gare è completo, soggetto all'omologazione delle nuove sedi da parte del circuito FIA. Le discussioni continuano per assicurarsi una location a Seoul per la stagione 10. Importanti lavori di ricostruzione nella sede dell'evento della Stagione 8 impediscono un ritorno nella prossima stagione e non è stato ancora identificato un luogo alternativo adatto.