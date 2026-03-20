Opel entra in Formula E dal 2026/27, nasce il team GSE

“È il momento giusto per unirci a questa categoria”, ha spiegato Huettl. “La Formula E rappresenta una pietra miliare nel nostro percorso verso un futuro completamente elettrico”. Il nuovo team potrà contare sull’esperienza di Stellantis Motorsport nello sviluppo delle GEN4, affiancata dal contributo diretto dell’ingegneria Opel. Il progetto è già in fase operativa: tecnici, ingegneri e strategisti stanno lavorando in vista del debutto. A guidare la struttura sarà Jörg Schrott, responsabile di Opel Motorsport, che ha sottolineato la continuità del percorso elettrico del marchio.