Opel entra in Formula E dal 2026/27, nasce il team GSE
Il marchio tedesco ufficializza il debutto nella serie elettrica: via al progetto con le nuove GEN4 da 600 kW e trazione integrale, contratto quadriennale
© Stellantis Media
Opel accelera sull’elettrico e sceglie la pista per farlo. A partire dalla stagione 2026/27, il costruttore tedesco entrerà nel Campionato Mondiale di Formula E con una squadra ufficiale: nasce così l’Opel GSE Formula E Team. L’annuncio è arrivato sul circuito di Jarama, in Spagna, alla presenza del CEO Opel Florian Huettl e del numero uno della categoria, Jeff Dodds.
Per il marchio di Rüsselsheim si tratta di un passaggio chiave nella strategia di elettrificazione, ma anche di un ritorno concreto alle competizioni di vertice su circuito, dopo anni di impegno tra rally e categorie propedeutiche.
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Debutto con la nuova generazione GEN4
L’ingresso di Opel coincide con un momento di svolta tecnica per la Formula E, pronta a inaugurare l’era GEN4. Le nuove monoposto rappresentano un salto prestazionale netto: fino a 600 kW di potenza (oltre 800 cavalli) in qualifica e nelle fasi di attacco, trazione integrale permanente e una capacità di recupero energetico che arriva a 700 kW. Numeri che promettono gare ancora più veloci e spettacolari, e che hanno convinto Opel a entrare proprio ora nella serie elettrica.
“È il momento giusto per unirci a questa categoria”, ha spiegato Huettl. “La Formula E rappresenta una pietra miliare nel nostro percorso verso un futuro completamente elettrico”. Il nuovo team potrà contare sull’esperienza di Stellantis Motorsport nello sviluppo delle GEN4, affiancata dal contributo diretto dell’ingegneria Opel. Il progetto è già in fase operativa: tecnici, ingegneri e strategisti stanno lavorando in vista del debutto. A guidare la struttura sarà Jörg Schrott, responsabile di Opel Motorsport, che ha sottolineato la continuità del percorso elettrico del marchio.