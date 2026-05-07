Los Angeles 2028: qualificazioni olimpiche a Tokyo, Shanghai, Montreal e Orlando

Il programma sportivo per ogni tappa sarà confermato in un secondo momento e prevede basket 3x3, beach volley, BMX freestyle, arrampicata sportiva, flag football e skateboard. A proposito di questa notizia, la Presidente del CIO Kirsty Coventry ha dichiarato: "Le Qualificazioni Olimpiche sono un entusiasmante evento globale nel percorso verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Un unico formato, quattro tappe, sei discipline sportive. L'obiettivo è aumentare la visibilità degli atleti e il coinvolgimento dei fan a livello globale. Non vediamo l'ora che la serie abbia inizio".