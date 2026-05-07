Los Angeles 2028: qualificazioni olimpiche a Tokyo, Shanghai, Montreal e Orlando

07 Mag 2026 - 19:28

Quattro grandi metropoli mondiali ospiteranno le Qualificazioni Olimpiche (in precedenza note come Olympic Qualifier Series) in un formato entusiasmante e ampliato, nel percorso verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha confermato in una nota che, nel 2028, Tokyo (Giappone), Shanghai (Repubblica Popolare Cinese), Montreal (Canada) e Orlando (USA) ospiteranno ciascuna una tappa del circuito.

Il programma sportivo per ogni tappa sarà confermato in un secondo momento e prevede basket 3x3, beach volley, BMX freestyle, arrampicata sportiva, flag football e skateboard. A proposito di questa notizia, la Presidente del CIO Kirsty Coventry ha dichiarato: "Le Qualificazioni Olimpiche sono un entusiasmante evento globale nel percorso verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Un unico formato, quattro tappe, sei discipline sportive. L'obiettivo è aumentare la visibilità degli atleti e il coinvolgimento dei fan a livello globale. Non vediamo l'ora che la serie abbia inizio".

"Crediamo che le qualificazioni olimpiche saranno davvero entusiasmanti sia per i tifosi che per le città ospitanti. I tifosi saranno nel vivo dell'azione: l'atmosfera festosa, lo sport, la musica, la cultura prenderanno vita in città iconiche. Sarà un evento dinamico e ricco di energia, con tanta azione, atleti di livello mondiale e una grande attenzione ai giovani".

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