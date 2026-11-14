Formula E

Lola sceglie due esordienti per la GEN4: arrivano Shwartzman e Fittipaldi

Il russo torna alle competizioni dopo un anno difficile, Fittipaldi arriva dal secondo posto in Indy NXT: saranno loro a guidare la Lola T004 e a raccogliere l'eredità di Lucas di Grassi e Zane Maloney.

14 Nov 2026 - 17:00
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La nuova coppia della Lola Formula E è ufficiale. A meno di una settimana dai test precampionato in Spagna, la squadra britannica ha annunciato l'ingaggio di Robert Shwartzman ed Enzo Fittipaldi per la stagione 2027. I due prenderanno il posto di Lucas di Grassi, che ha annunciato il ritiro, e Zane Maloney, finito alla Nissan.

Una formazione completamente rinnovata, che punta su due giovani piloti con una solida esperienza nelle monoposto, ma senza esperienza in Formula E.

Per Shwartzman, campione di Formula 3 nel 2019 e vicecampione di Formula 2 nel 2021, si tratta di un ritorno a tempo pieno in pista. Dopo l'esperienza con la Ferrari Driver Academy nel ruolo di collaudatore e riserva, il pilota russo-israeliano aveva scelto la strada americana, approdando in IndyCar. Il ridimensionamento delle attività di Prema nella categoria gli ha però impedito di trovare un sedile per il 2026, costringendolo a un anno di impegno part-time.

Per lui un il 2027 sarà un anno particolarmente impegnativo: Shwartzman sarà infatti impegnato anche nel Mondiale Endurance al volante della Peugeot. Una doppia sfida iridata che lo vedrà alternarsi tra Formula E e WEC. «Conciliare gli impegni nei due campionati sarà impegnativo, ma dopo aver corso poco nel 2026 tornare a fare ciò che amo, con due programmi di questo livello, è una sensazione incredibile», ha dichiarato Shwartzman.

Al suo fianco ci sarà Enzo Fittipaldi, nipote del due volte campione del mondo di Formula 1 Emerson Fittipaldi. Il brasiliano, campione della Formula 4 italiana nel 2018, arriva in Formula E dopo una stagione da protagonista in Indy NXT, categoria propedeutica alla IndyCar. Nel 2026 ha conquistato il secondo posto in campionato, ottenendo quattro vittorie, più di qualsiasi altro pilota.

Fittipaldi ha già lavorato con Lola nello sviluppo della vettura GEN4 e ora è pronto al debutto in gara. «Sono estremamente felice di entrare a far parte di Lola. È un grande passo avanti nella mia carriera e sono grato alla squadra per la fiducia», ha commentato il brasiliano, sottolineando anche il valore della storia del marchio britannico e della collaborazione con Yamaha.

Presentata la Lola T004 ispirata alla 24 Ore di Daytona

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La scelta di affidarsi a due esordienti rappresenta una scommessa importante per Lola, soprattutto dopo l'uscita di scena di Di Grassi, uno dei piloti più esperti nella storia della categoria che rimarrà comunque nel ruolo di collaudatore e consulente. Shwartzman e Fittipaldi non arrivano completamente al buio: entrambi hanno già partecipato a sessioni di test in Formula E e hanno familiarità con il progetto tecnico della squadra. La nuova stagione porterà con sé anche altri cambiamenti per il team, dopo la fine della collaborazione con Abt e la partenza di diversi membri dello staff. Lola dovrà quindi trovare rapidamente un nuovo equilibrio in vista dell'avvio del campionato.

Il percorso nella GEN3 è stato caratterizzato da risultati alterni, con il podio a sorpresa conquistato a Miami nel 2025 e la vittoria nell'E-Prix di Shanghai nel 2026. Con Shwartzman e Fittipaldi, la squadra britannica apre ora un nuovo capitolo, affidandosi a due giovani promettenti per affrontare la sfida della GEN4.

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