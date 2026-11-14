Lola sceglie due esordienti per la GEN4: arrivano Shwartzman e Fittipaldi

Fittipaldi ha già lavorato con Lola nello sviluppo della vettura GEN4 e ora è pronto al debutto in gara. «Sono estremamente felice di entrare a far parte di Lola. È un grande passo avanti nella mia carriera e sono grato alla squadra per la fiducia», ha commentato il brasiliano, sottolineando anche il valore della storia del marchio britannico e della collaborazione con Yamaha.