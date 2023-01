Libere 2 Mexico: Wehrlein e la Porsche al comando, Vergne insegue, Mortara a muro

© Twitter

È di Pascal Wehrlein il miglior tempo nel secondo turno di prove libere dell'E-Prix di Mexico City. Vincitore l'anno scorso della prova che si corre sul circuito intitolato a Pedro e Ricardo Rodriguez, il pilota della Porsche ha preceduto per l'inezia di quattro millesimi di secondo Jean-Eric Vergne (DS Penske), miglior tempo nel primi turno di prove libere. Distacchi molto ridotti anche per le posizioni che seguono. Terzo Sergio Sette Camara (Nio, +0.010), quarto Mitch Evans (Jaguar, staccato di 52 millesimi). Quinto tempo per il campione in carica Stoffel Vandoorne, a 115 millesimi dalla vetta. Andato in scena di primo mattino e con temperature basse, il turno si è rivelato piuttosto ostico per diversi piloti: su tutti, suo malgrado, per Edoardo Mortara che ha danneggiato la sospensione posteriore della sua Maserati nel curvone che immette sul traguardo (la ex Peraltada), ad imitazione da quanto fatto nelle Libere 1 da René Rast con la McLaren.