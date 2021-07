Le luci di New York "accendono" il Mondiale elettrico più seguito di sempre: crescita esponenziale!

FORMULA E

Conto alla rovescia agli sgoccioli per l'appuntamento di New York City dell'edizione del Mondiale elettrico che amplia ancora i propri orizzonti.

di

STEFANO GATTI

La prima edizione davvero "mondiale" (nel senso del "timbro iridato FIA) della Formula E mette in scena questo fine settimana a New York il decimo e l'undicesimo... episodio di una serie che culminerà poi a Londra e Berlino. A sfidarsi per il titolo una rosa di candidati ancora piuttosto ampia ma c'è già un vincitore ed è la Formula E stessa che nel corso della prima parte di questa stagione ha conosciuto uno sviluppo senza precedenti.

Con i suoi settantadue punti, l'italoelvetico Edoardo Mortara guida una classifica generale piloti che - di piloti appunto - ne vede sette-otto ancora in gradi di puntare al successo finale. Le ambizioni dei singoli verranno messe a dura prova nel weekend dall'andamento e dal fondo stradale in cemento del difficile tracciato portuale realizzato all'interno del Cruise Terminal nel quartiere periferico di Red Hook a Brooklyn. Non proprio downtown ma con vista sul Buttermilk Channel, Lower Manhattan e la Statua della Libertà.

Alla vigilia dell'appuntamento-chiave della stagione intanto gli organizzatori del campionato sottolineano i risultati ottenuti mediaticamente dal Mondiale elettrico dal debutto stagionale di Diriyah alla fine di febbraio fino a New York, passando per le tappe di Roma, Valencia, Montecarlo e Puebla.

Superata la prima metà della Stagione 2020/2021, il Campionato del Mondo ABB FIA Formula E vede un aumento del 125% nel numero di spettatori nei mercati chiave - tra gli altri Regno Unito, Germania, Francia, Italia e Brasile - rispetto all'intera Stagione 6. La crescita è stata promossa da nuove e rafforzate media partnership in Germania, Francia, Italia e Brasile A livello globale, il numero di spettatori in diretta ha già superato il record della scorsa stagione. Una forte presenza a livello broadcast sta gettando le fondamenta per una crescita a lungo termine e continua.

In questa stagione il Campionato del Mondo ABB FIA Formula E ha consolidato il proprio ruolo come uno degli sport a motore più amati al mondo. Nonostante le sfide dovute all'impatto della pandemia da COVID-19, la Formula E sta regalando ai fan una delle stagioni più emozionanti e competitive di sempre, che ha visto otto diversi piloti salire sul gradino più alto del podio nelle prime nove gare. Grazie a un livello di azione mai visto prima e a un allargamento nella rete di distribuzione mediatica, i dati iniziali per le prime sette gare della stagione mostrano come il campionato di corse 100% elettriche abbia registrato un aumento degli spettatori in diretta nei mercati chiave del 125%, per un totale significativamente più alto rispetto ai dati per l'intera stagione precedente. Oltre 150 milioni di spettatori fino ad oggi si sono infatti sintonizzati per assistere alla prima stagione ufficiale da Campionato del Mondo FIA di Formula E.

Le nuove media partnership con Seven.One in Germania, L'Equipe in Francia, Sky Sport in Italia (dove rimane fortissima la collaborazione con lo storico media partner Mediaset) e TV Cultura e GloboTV in Brasile, hanno contribuito a generare la significativa crescita nel numero di spettatori a livello globale. L'aumento degli spettatori è anche imputabile al rafforzamento delle partnership in chiaro nei mercati locali che ospitano le corse, tra cui Arabia Saudita e Messico, e alle collaborazioni strategiche con le emittenti sportive premium come CBS negli Stati Uniti, Star India e Disney + Hotstar in India, SuperSport in Sud Africa e Africa sub-sahariana, tra le altre.